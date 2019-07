Esporte Com a bandeira da preservação ambiental, atletas iniciam percurso da Caminhada Ecológica até Aruanã Percurso começa nesta terça-feira (16) e terá duração de cinco dias, passando por 11 municípios

É nesta terça-feira (16), a partir das 5 horas da manhã, que 29 atletas descem as escadas da Basílica de Trindade para iniciar o que, para alguns deles, significa uma peregrinação rumo a Aruanã, durante cinco dias e passando por 11 municípios, até molharem o corpo cansado nas águas do Rio Araguaia, no sábado. A 28ª Caminhada Ecológica não será fácil, mas os selecionados...