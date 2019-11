Esporte Com 8 rodadas de antecedência, Fla vira 2º brasileiro garantido na Libertadores O Flamengo, assim, vai disputar pela 16ª vez a Libertadores, sendo a quarta consecutiva

O futebol brasileiro já tem dois clubes garantidos na edição de 2020 da Copa Libertadores e ambos são rubro-negros. Após o Athletico Paranaense assegurar presença na próxima edição do torneio continental com a conquista da Copa do Brasil, agora foi a vez de o Flamengo garantir presença na competição através do Campeonato Brasileiro - e com oito rodadas de antecedência. ...