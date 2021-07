Esporte Com 52 atletas, Brasil anuncia time do atletismo que vai à Olimpíada A marca, no entanto, é inferior a do Rio-2016 (67), mas o evento aconteceu no Brasil, o que permitiu um maior número de representantes

Com 52 nomes, a CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) anunciou nesta quinta-feira (1º) a equipe do país que vai à Olimpíada de Tóquio. Os números de 31 homens e 21 mulheres são superiores aos dos Jogos de Londres-2012 e Pequim-2008, quando o Brasil levou 36 e 45 competidores, respectivamente. A marca, no entanto, é inferior a do Rio-2016 (67), mas o evento...