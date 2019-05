Esporte Com 5 'brasileiros', Paraguai divulga lista prévia de 40 nomes para Copa América

Com cinco jogadores que atuam em clubes brasileiros, o técnico argentino Eduardo Berizzo anunciou nesta segunda-feira uma lista prévia de 40 nomes da seleção do Paraguai para a disputa da Copa América, que será de 14 de junho a 7 de julho no Brasil. O comandante terá até o próximo dia 30 para definir os 23 que serão inscritos na competição continental. Os convoc...