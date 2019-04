Esporte Com 45 pontos de Antetokounmpo, Bucks vencem e garantem a melhor campanha da NBA Equipe de Milwaukee terá vantagem do mando de quadra até o final da competição caso chegue até lá

Com mais uma grande atuação de seu maior astro, o Milwaukee Bucks garantiu na rodada de quinta-feira (4) a melhor campanha da temporada regular da NBA, o que dá a vantagem do mando de quadra até a final caso chegue até lá. O pivô grego Giannis Antetokounmpo teve uma partida perfeita com 45 pontos, 13 rebotes, seis assistências e cinco tocos, sem cometer erro algum, p...