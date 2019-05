Esporte Com 37 pontos de McCollum, Blazers batem os Nuggets e vão à final do Oeste na NBA Time do Oregon vai pegar o atual bicampeão Golden State Warriors a partir da próxima terça-feira

Sob a liderança do ala/armador CJ McCollum, que marcou 37 pontos na partida, o Portland Trail Blazers virou uma desvantagem de 17 pontos no intervalo e derrotou o Denver Nuggets por 100 a 96, fora de casa, neste domingo à tarde, no jogo 7 da semifinal da Conferência Oeste da NBA. Com o resultado, o time do Oregon vai pegar o atual bicampeão Golden State Warriors a partir d...