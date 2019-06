Esporte Com 3 jogos, quartas de final da Copa do Brasil começam em 10 de julho Os primeiros times a entrar em campo serão Grêmio e Bahia, que se enfrentarão na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 19h15 do dia 10 de julho

O departamento técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na noite de quarta-feira (19) a tabela, com datas e horários, da fase de quartas de final da Copa Brasil. Em 10 de julho, três dias depois da final da Copa América, que acontecerá no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o calendário de jogos dos principais clubes nacionais será retomado com t...