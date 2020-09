Esporte Com 3 gols de Salah, Liverpool vence o Leeds United no Campeonato Inglês Com o resultado, o Liverpool chegou a três pontos na tabela. O Leeds United, por sua vez, ficou com zero. Na próxima rodada, os Reds visitam o Chelsea, enquanto o Leeds enfrenta o Fulham, em casa

Em jogo de sete gols, sendo cinco deles marcados nos primeiros 33 minutos de jogo, o Liverpool superou neste sábado (12) o Leeds United por 4 a 3, pela primeira rodada do Campeonato Inglês. O jogo foi disputado no estádio de Anfield, em Liverpool, e contou com três gols de Mohamed Salah. Com o resultado, o Liverpool chegou a três pontos na tabela. O Leeds United...