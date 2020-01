Esporte Com 3 gols de Ronaldo, Juventus goleia e lidera; Ibra estreia no Milan com empate Com 45 pontos, a Juventus chegou à 14.ª vitória no campeonato - tem ainda três empates e apenas uma derrota. Para se manter na liderança, torcerá por um tropeço da Inter de Milão

Com uma atuação arrasadora no segundo tempo, com direito a três gols do astro português Cristiano Ronaldo, a Juventus iniciou o ano de 2020 nesta segunda-feira (6) com uma goleada por 4 a 0 sobre o Cagliari, em Turim, e lidera o Campeonato Italiano. O centroavante argentino Gonzalo Higuaín completou o resultado positivo da equipe pela 18.ª rodada da competição. Com 45 ...