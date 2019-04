Esporte Com 3 gols de Marco Ruben, Athletico-PR bate o Boca e assume topo na Libertadores Com o resultado expressivo, a equipe paranaense assumiu a liderança do Grupo G da Copa Libertadores, com seis pontos

Com três gols do atacante argentino Marco Ruben, que já havia encarado o tradicional rival com as camisas de River Plate e Rosario Central, o Athletico-PR venceu o Boca Juniors por 3 a 0, na noite desta terça-feira (2), na Arena da Baixada, em Curitiba. Com o resultado expressivo, a equipe paranaense assumiu a liderança do Grupo G da Copa Libertadores, com seis po...