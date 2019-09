Esporte Com 3 gols de Abraham, Chelsea atropela Wolverhampton; United e Tottenham vencem Com o triunfo, o Chelsea chegou aos oito pontos e encostou no grupo dos primeiros colocados do Campeonato Inglês

Com excelente atuação do jovem Tammy Abraham, que marcou balançou as redes três vezes e já desponta como um dos principais nomes do Campeonato Inglês, o Chelsea goleou o Wolverhampton por 5 a 2, fora de casa, neste sábado, em duelo da quinta rodada. Com o triunfo, o Chelsea chegou aos oito pontos e encostou no grupo dos primeiros colocados. O Wolverhampton, surpresa na...