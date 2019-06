Esporte Com 3 golaços de Ronaldo, Portugal bate a Suíça e vai à final da Liga das Nações Fator CR7 pesou no final do confronto, atacante foi decisivo de forma brilhante e ajudou Portugal avançar à final do novo torneio europeu. Holanda e Inglaterra fazem outra semifinal

Com três belos gols de Cristiano Ronaldo, que voltou a dar show com a camisa do seu país, Portugal venceu a Suíça por 3 a 1, nesta quarta-feira (5), no estádio do Dragão, na Cidade do Porto, e assegurou a sua classificação para a decisão da primeira edição da Liga das Nações da Uefa. Atual campeã europeia, a seleção portuguesa terá a chance de conquistar um novo tít...