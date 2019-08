Esporte Com 3 de Thiago Galhardo, Ceará vence Chapecoense e encosta no G6 do Brasileirão

Em uma tarde inspirada de Thiago Galhardo, autor de três gols, o Ceará aumentou a crise na Chapecoense ao vencê-la por 4 a 1, no Castelão, pela 14ª rodada do Brasileirão. O placar poderia ter sido ainda mais elástico se não fosse o VAR, que foi utilizado para anular dois gols dos donos da casa. Essa foi a segunda vitória seguida do Ceará - havia batido o rival For...