Esporte Com 3 de Lucas, Tottenham vira sobre Ajax e faz sua 1ª final de Liga dos Campeões Spurs vai enfrentar o Liverpool na decisão do torneio europeu. A partida será disputada no dia 1º de junho, em Madri

A Liga dos Campeões tem um jogo sensacional a cada dia. Depois do Liverpool bater o Barcelona por 4 a 0, na terça-feira, agora foi a vez de o Tottenham conseguir uma vitória histórica, ao ganhar do Ajax por 3 a 2, em Amsterdã. Com três gols de Lucas Moura no segundo tempo, sendo o último aos 50 minutos, a equipe de Londres avançou para disputar pela primeira vez em s...