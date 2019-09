Esporte Com 3 de Kane, Inglaterra goleia Bulgária e segue 100% nas Eliminatórias da Euro Jogando no estádio de Wembley, em Londres, a seleção do técnico Gareth Southgate manteve os 100% de aproveitamento ao aplicar mais uma goleada, desta vez sobre a Bulgária por 4 a 0

A Inglaterra segue imbatível no Grupo A das Eliminatórias da Eurocopa 2020. Neste sábado, jogando no estádio de Wembley, em Londres, a seleção do técnico Gareth Southgate manteve os 100% de aproveitamento ao aplicar mais uma goleada, desta vez sobre a Bulgária por 4 a 0, com direito a três bolas na rede do artilheiro Harry Kane. Foi o terceiro triunfo em três apr...