Esporte Com 3 baixas, Corinthians inicia preparação para pegar Flamengo na Copa do Brasil Danilo Avelar, Mateus Vital e Pedrinho não treinaram nesta segunda-feira (13). Os dois primeiros não preocupam para a partida

O elenco do Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira com três baixas no treinamento no CT Joaquim Grava, em São Paulo: o lateral-esquerdo Danilo Avelar e os meia atacantes Mateus Vital e Pedrinho. Foi o primeiro trabalho de olho no duelo em casa contra o Flamengo, nesta quarta, às 21h30, na Arena Corinthians, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do B...