Esporte Com 3º estádio da Copa de 2022 inaugurado, Catar espera que pandemia não atrase obras Ele é o segundo que foi construído do zero e teve a sua inauguração oficial nesta segunda-feira

Com pouco menos de dois anos e meio para o início da Copa do Mundo de 2022, o Catar já tem três de seus oito estádios com as obras concluídas. O último a ficar pronto foi o Education City Stadium, que está localizado na cidade de Al Rayyan, a oeste da capital Doha, e tem capacidade para 40 mil torcedores. Ele é o segundo que foi construído do zero e teve a sua inauguração o...