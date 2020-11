Esporte Com 20 jogadores, Atlético-GO divulga relacionados para jogo contra o Flamengo Sem Éder (lesionado), Marcelo Cabo manterá a base da equipe rubro-negra para o duelo no Maracanã, que marca o início da 2ª passagem do treinador pelo Dragão

Nos quatro dias de trabalho no Atlético-GO, o técnico Marcelo Cabo comandou três treinamentos e pôde observar o elenco que terá à disposição durante a Série A do Brasileiro. O treinador reestreia neste sábado (14), diante do Flamengo, às 21h30, no Maracanã, pela 21ª rodada da competição nacional. O principal desfalque do Dragão é o zagueiro Éder, em fase de transição, ...