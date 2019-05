Esporte Com 2 gols no fim, River Plate bate Athletico-PR e fatura a Recopa Com o sonho perdido de faturar a Recopa, o Athletico agora volta as suas atenções para Brasileirão

Campeão da Libertadores no ano passado em uma histórica decisão contra o Boca Juniors, o River Plate conquistou mais um título nesta quinta-feira, dessa vez da Recopa Sul-Americana. Com dois gols no fim do segundo tempo, derrotou o Athletico Paranaense por 3 a 0 e assegurou a taça, após perder o duelo de ida, na Arena da Baixada, por 1 a 0. A derrota confirmou a...