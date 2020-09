Esporte Com 2 gols de Sadio Mané, Liverpool bate Chelsea no Campeonato Inglês Com o resultado, o Liverpool ficou com seis pontos na tabela e ocupa terceiro lugar. O Chelsea, por sua vez, permanece com os três pontos e aparece em décimo

O Liverpool venceu o Chelsea por 2 a 0 neste domingo (20), pela 2ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo foi realizado no Stamford Bridge, em Londres. Sadio Mané foi o responsável pelos gols da partida. Com o resultado, o Liverpool ficou com seis pontos na tabela e ocupa terceiro lugar. O Chelsea, por sua vez, permanece com os três pontos e aparece em décimo. O placar foi ...