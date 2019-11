Esporte Com 2 gols de Higuaín, Juventus bate a Atalanta de virada e assegura a liderança Com o resultado, a Juventus se manteve na liderança do Italiano, com 35 pontos e abriu quatro para a vice-líder Inter de Milão, que ainda entra em campo contra o Torino neste sábado (23)

Sem Cristiano Ronaldo, preservado em razão de um desgaste muscular depois de defender a seleção portuguesa em dois compromissos, a Juventus teve dificuldade, mas contou com grande atuação de Gonzalo Higuaín para conseguir superar a Atalanta de virada, neste sábado, por 3 a 1, em duelo disputado em Bérgamo. Com o resultado, a Juventus se manteve na liderança do Campeona...