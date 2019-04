Esporte Com 2 gols de Hazard, Chelsea derrota West Ham e sobe para 3º no Inglês Meia-atacante belga, Eden Hazard chegou aos 14 gols no Campeonato Inglês

O Chelsea derrotou o West Ham, por 2 a 0, nesta segunda-feira (8), em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, o time do meia Hazard, autor dos dois gols do duelo, alcançou os 66 pontos, na terceira colocação, superando o Tottenham (64 pontos), que tem um jogo a menos. Chelsea e Tottenham brigam com Arsenal (63 pontos) e Manchester United (61 ...