Esporte Com 2 gols de Haaland, Dortmund bate RB Leipzig e fica com o vice do Alemão O resultado no duelo direto pelo segundo lugar deixou o Borussia Dortmund com 69 pontos e o RB Leipzig, com 63. Restando apenas um jogo para o término da competição

Este sábado foi dia de rodada cheia do Campeonato Alemão, com todos os nove jogos da 33ª rodada ocorrendo simultaneamente. A partida de maior destaque foi a vitória do Borussia Dortmund por 2 a 0 sobre o RB Leipzig, fora de casa, no confronto direto pela segunda posição. Com o triunfo, o time aurinegro assegurou o vice-campeonato e se garantiu na próxima edição da Liga d...