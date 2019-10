Esporte Com 2 gols de Debinha, seleção brasileira vence a Inglaterra em amistoso Essa foi a primeira vitória do Brasil na história sobre a equipe europeia. Seleção volta a campo na próxima terça-feira (15), na qual vai encarar a Polônia

Com dois gols da atacante Debinha, a seleção brasileira feminina derrotou a Inglaterra, neste sábado, por 2 a 1, em amistoso disputado no Estádio Riverside, em Middlesbrough, na Inglaterra. Foi a primeira vitória do Brasil sobre as adversárias europeias, que ficaram em quarto lugar na Copa do Mundo da França. Na próxima terça-feira o adversário do time da técnica ...