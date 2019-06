Esporte Com 2 feridos por tiros, festa do título dos Raptors acaba em confusão em Toronto As autoridades policiais anunciaram que as duas pessoas que foram atingidas por alguns destes disparos e ficaram feridas não correm riscos de morte

A Polícia do Canadá confirmou que a festa do título do Toronto Raptors, campeão da NBA na semana passada, ficou marcada por um confusão, com tiros disparados nesta segunda-feira (17) nos arredores da praça Nathan Phillips, em Toronto. As autoridades policiais anunciaram que duas pessoas foram atingidas por alguns destes disparos e ficaram feridas, mas nenhuma delas c...