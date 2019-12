Esporte Com 2 de Cristiane, Brasil goleia o México de novo e fecha 2019 invicto com Pia

A seleção brasileira feminina voltou a golear o México. Após aplicar 6 a 0 nas adversárias na última quinta-feira, na Arena Corinthians, foi até Araraquara (SP) neste domingo (15) e bateu as oponentes por 4 a 0, na Fonte Luminosa. Cristiane se destacou no amistoso ao marcar duas vezes no primeiro tempo para o Brasil, que continua invicto sob o comando de Pia Sundhage...