Com 2 de Chará, Atlético-MG bate Santos de virada e avança na Copa do Brasil

Com dois gols do colombiano Chará, o Atlético-MG venceu o Santos por 2 a 1, de virada, na noite desta quinta-feira, no Pacaembu, e assegurou a sua classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Os dois times haviam empatado por 0 a 0, há três semanas, em Belo Horizonte, e a vitória por vantagem mínima acabou decretando a eliminação santista. Foi a terceira ...