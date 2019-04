Esporte Com 2 de Bruno Henrique, Flamengo bate o Vasco e se aproxima do título carioca A vitória no primeiro duelo dá ao Flamengo a vantagem de poder até perder por um gol de diferença no confronto final, marcado para o próximo domingo, às 16 horas, no Maracanã

O Campeonato Carioca tem um novo artilheiro e um campeão encaminhado. Bruno Henrique marcou duas vezes, assumiu a artilharia do torneio e comandou a vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Vasco na primeira final do Estadual, disputada neste domingo, em um Engenhão chuvoso, com pouco mais de 10 mil torcedores e sem clima de decisão. Bruno Henrique balançou as redes tr...