Esporte Com 2 de Aubameyang, Arsenal bate City e vai à final da Copa da Inglaterra Agora, equipe espera pelo jogo entre Chelsea e Manchester United neste domingo para conhecer adversário

O Arsenal é o primeiro finalista da Copa da Inglaterra 2019/2020. No jogo que abriu a fase semifinal da competição, o time comandado por Mikel Arteta derrotou o Manchester City por 2 a 0, em jogo no estádio de Wembley, e avançou à decisão. Destaque a partida, Pierre-Emerick Aubameyang marcou duas vezes. O Arsenal também contou com uma boa apresentação de David Luiz, ...