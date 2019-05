Esporte Com 2 a menos, Tottenham perde no Inglês e adia classificação à Liga dos Campeões Son e Foyth foram expulsos pelos Spurs, que seguraram o 0 a 0 até os 46 minutos do 2º tempo. Aké marcou o gol da vitória do Bournemouth

Ainda envolvido nas semifinais da Liga dos Campeões, o Tottenham perdeu neste sábado a chance de se garantir na competição europeia da próxima temporada neste sábado. Fora de casa, o time teve dois jogadores expulsos e levou um gol no fim, perdendo por 1 a 0 para o Bournemouth, pela penúltima rodada do Campeonato Inglês. A derrota manteve o Tottenham com 70 pont...