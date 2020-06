Esporte Com 16 jogadores, Vila Nova retorna aos treinos nesta terça-feira (16) Grupo colorado ficou reduzido após dispensas e negociação de Brunão, mas nomes são especulados como reforços

Sem jogar desde o dia 14 de março, quando venceu o Anápolis por 2 a 0 no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), com dois gols do atacante Nando, o Vila Nova é o terceiro clube goiano a retornar aos treinos físicos. A reapresentação do elenco vilanovense está marcada para esta terça-feira (16), a partir das 10 horas, com 16 atletas - seriam 17, mas co...