Esporte Com 16 atletas da base, Anapolina apresenta elenco para retomada do Goianão Rubra pretende disputar as duas partidas restantes do Estadual de 2020 com 26 jogadores, sendo 61,5% de atletas da base

A Anapolina apresentou nesta segunda-feira (4) o elenco que disputará as duas rodadas restantes do Campeonato Goiano 2020. Na lista de 26 nomes, chama a atenção que 61,5% dos jogadores são formados nas categorias de base da Rubra - o novo treinador, Wesley Moura, também subiu do Sub-20 para o time profissional. Dos atletas contratados, Marquinhos (lateral direit...