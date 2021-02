Esporte Com 15 títulos, Atlético-GO se iguala ao Vila Nova e busca feito inédito em 2021 Dragão se torna segundo maior vencedor do Goianão na história e alimenta sonho do tricampeonato em 2021

Com a conquista do título do Campeonato Goiano de 2020, o Atlético-GO se tornou, ao lado do Vila Nova, o segundo maior campeão na história da competição estadual com 15 taças. Além disso, o Dragão alimenta o sonho de se tornar tricampeão consecutivo pela primeira vez em sua história. Hegemônico nas duas últimas edições do Campeonato Goiano, ao superar o rival G...