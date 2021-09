Esporte Com 15 categorias, Campeonato Goiano de Futsal começa neste sábado (11) Competição terá disputas até o dia 14 de dezembro com jogos da base ao adulto, no masculino e feminino

Com 15 categorias, da base ao adulto, masculino e feminino, o Campeonato Goiano de Futsal começa neste final de semana. Serão dez jogos nos primeiros dois dias (sábado, 11, e domingo, 12) de competição, que terá conclusão no dia 14 de novembro - veja a tabela completa no arquivo no final deste texto. O torneio é organizado pela Federação Goiana de Futsal (FGFS). A FGFS informou ...