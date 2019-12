O Vila Nova iniciou a pré-temporada, na tarde desta segunda-feira (16), com 13 jogadores (veja lista no fim da matéria), entre contratados, jovens das categorias de base e até um jogador que ainda negocia com o clube e não foi anunciado.

O técnico Ariel Mamede fez trabalho físico com os atletas e contou a presença do presidente Hugo Jorge Bravo e do diretor de futebol Wagner Bueno.

A comissão técnica orientou os jogadores nos treinos de preparação física.

Nesta terça-feira (17), mais três jogadores chegam para integrar o elenco do Vila. Lucas Silva, Celsinho e Kauê não estiveram presentes, nesta segunda-feira (16).

Ao final da atividade, o meia Alan Mineiro chegou de muletas no campo. O jogador acompanhou, de longe, a atividade desenvolvida pela comissão técnica.

Lista dos que se apresentaram no Tigre:

Dos contratados: Crystian, Dimba, Wallace, Mário Henrique, Marquinhos, Francesco, Rafael Barbosa e Danrlei

Outros: Gustavo(base), Jacaré (base), João Pedro (base), Brunão e Gustavo Japa