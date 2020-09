Esporte Com 11 reforços, Goiás se prepara para estreia no Brasileirão sub-20 Time esmeraldino inicia o campeonato da categoria no dia 23 de setembro. Duelo contra o Palmeiras, atual vice-campeão da competição, será disputado na Serrinha

Desde o dia 3 de agosto, o time sub-20 do Goiás treina de olho na disputa do Brasileirão da categoria. A equipe esmeraldina tem estreia confirmada para o dia 23 de setembro, às 15 horas, contra o Palmeiras, atual vice-campeão da competição. O clube goiano utilizará a base do elenco que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas se reforçou com 11 novos jogadores....