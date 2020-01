Esporte Com 10 contratados, Atlético prioriza reforços de perfil ‘operário’ Responsável pela formação do time, o presidente do clube, Adson Batista, gosta de trabalhar com elenco enxuto, manterá essa linha e buscará perfil de atletas mais jovens, dentro do perfil financeiro do clube

O Atlético tem praticamente um time contratado. Com a chegada do atacante Zé Roberto, de 26 anos, no início da tarde desta segunda-feira (6), o Dragão completa dez contratações em 2020 e ainda busca, no mercado, um zagueiro para ter condições de fazer bom início de temporada. Na visão de dirigentes, elenco e comissão técnica, a lista de caras novas do Dragão é sufici...