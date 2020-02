Esporte Com 1º tempo ruim, Palmeiras perde invencibilidade com derrota para o Bragantino O resultado marcou a primeira vitória do Bragantino que, até enfrentar o Palmeiras, não havia sequer marcado gols na competição: dois empates sem gols e uma derrota por 1 a 0

O Red Bull Bragantino derrotou o Palmeiras por 2 a 1, neste domingo (2), em casa, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Uillian Correia abriu o placar na etapa inicial. No segundo tempo, saíram dois gols de pênalti: Ytalo aumentou a vantagem e depois Dudu diminuiu. Ytalo, aliás, foi o destaque do confronto, com um gol e uma assistência. O resultado marcou a pr...