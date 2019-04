Esporte Com 1º tempo arrasador, Bayern goleia Dortmund por 5 a 0 e assume ponta do Alemão A equipe bávara foi aos 64 pontos, e ficou com um a mais que o Dortmund, que liderou boa parte do campeonato

O Bayern de Munique mostrou por que é hexacampeão alemão neste sábado no duelo direto contra o Borussia Dortmund pelo título da competição. Em casa, na Allianz Arena, o time de Munique contou com um primeiro tempo impecável, em que abriu quatro gols de vantagem, para atropelar o rival por 5 a 0 no centésimo clássico entre as equipes no torneio nacional e voltar à liderança. ...