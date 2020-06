Esporte Com ídolos negros, Corinthians divulga vídeo antirracismo: 'Basta' A publicação do Corinthians se dá em um contexto de protestos contra o racismo no Brasil e no mundo, após uma série de incidentes violentos e que provocaram mortes

O Corinthians se manifestou contra o racismo, nesta segunda-feira (1º), através das redes sociais. O clube aponta o caráter destrutivo dos atos racistas, pedindo que violações de direitos e a discriminação não sejam aceitos pela sociedade. "O racismo mata e destrói famílias no Brasil e no mundo. Não se cale. Nós nos importamos com essas vidas. Por isso, somos Corin...