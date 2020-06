Esporte Com ídolo Fernandinho, Vila Nova abrirá série de homenagens Ex-jogador do Vila Nova-GO morreu na tarde de sexta-feira (5) e foi sepultado no sábado (6), em Goiânia

Fernandinho, ex-jogador do Vila Nova-GO que morreu na tarde de sexta-feira (5) e foi sepultado no sábado (6), em Goiânia, receberá uma homenagem do clube no qual é ídolo e foi destaque na década de 1970. É o que revela o diretor de marketing do Vila Nova, Murilo Reis. A forma de homenagear o ex-jogador vilanovense dever ser definida nesta segunda-feira (8), em reu...