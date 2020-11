Esporte Com ênfase nos pênaltis, Atlético-GO encerra preparação para pegar Inter Dragão precisa vencer por diferença mínima para forçar disputa nas penalidades máximas

O Atlético-GO encerrou sua preparação para enfrentar o Internacional pela Copa do Brasil. O jogo desta terça-feira (3), às 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre, vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil e o Dragão caprichou no treinamento de cobranças de pênaltis. Com seis desfalques certos, o técnico Eduardo Souza ainda alimenta algumas dúvidas para escala...