Esporte Colorados garantem ingressos antecipados e mostram confiança para decisão na Copa do Brasil Cerca de seis mil entradas já foram vendidas para a partida contra o Juventude, nesta terça-feira (7), às 21h30, no Serra Dourada. Torcida reconhece limitações do time, mas acredita em vaga nas oitavas de final

Nem mesmo os resultados adversos recentes no Campeonato Goiano e na Série B do Campeonato Brasileiro abalaram a confiança da torcida vilanovense. Na opinião de muitos colorados e coloradas que garantiram seus ingressos antecipadamente para o duelo desta noite contra o Juventude, são os próprios torcedores que podem fazer a diferença em favor do Tigre no Estádio Serra D...