Esporte Colombiano encerra passagem pelo Goiás após 21 minutos em campo Sebastián Salazar teve pouco espaço com a camisa esmeraldina e diretoria do clube acerta rescisão de vínculo que se encerrava em dezembro de 2021

O volante colombiano Sebastián Salazar, de 25 anos, está de saída do Goiás. O jogador atuou por apenas 21 minutos em sua passagem com a camisa esmeraldina e rescindirá contrato com o clube. Contratado em outubro e com vínculo estipulado até o fim de 2021, Salazar teve pouco espaço no Goiás. O volante colombiano, que não atuava desde novembro de 2019, entrou em cam...