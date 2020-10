Esporte Coletivo de torcedoras notifica STJD e pede anulação de registro de Robinho Contrato do jogador teria sido registrado em horário divergente ao previsto pela CBF e torcedoras enviaram uma notícias de infração disciplinar ao tribubal

Treze coletivos de torcedoras enviaram ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) uma notícia de infração disciplinar, requerendo o oferecimento de denúncia e a consequente anulação do registro do atacante Robinho. O jogador foi anunciado pelo Santos no domingo (11) e registrado na segunda-feira (12), em um plantão extraoficial. A inscrição do jogador deve a...