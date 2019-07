Esporte COL vê como normal presença de Bolsonaro em campo; presidente deve ir ao Maracanã

O encerramento da Copa América no próximo domingo, no Maracanã, terá uma cerimônia enxuta, de apenas dez minutos, antes da final entre Brasil e Peru, marcada para as 17 horas. O jogo deverá contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro, mas a organização não quis confirmar se ele participará da cerimônia de entrega do troféu ao campeão ou mesmo se irá ao gramado, c...