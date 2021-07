Esporte Colômbia vence Uruguai nos pênaltis e avança para a semifinal da Copa América O time comandado por Reinaldo Rueda marcou quatro dos cinco pênaltis e não precisou cobrar o quinto porque os uruguaios desperdiçaram com Giménez e Viña

Em um jogo equilibrado e com várias chances de gol, apesar do 0 a 0 no tempo normal, a Colômbia venceu o Uruguai nos pênaltis, neste sábado (3), em Brasília, pelas quartas de final da Copa América. O time comandado por Reinaldo Rueda marcou quatro dos cinco pênaltis e não precisou cobrar o quinto porque os uruguaios desperdiçaram com Giménez e Viña. Em ambas, o gole...