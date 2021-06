Esporte Colômbia supera Equador e vence por 1 a 0 no grupo A Com o resultado, a Colômbia assume a vice-liderança da chave, atrás do Brasil, que leva a melhor no saldo de gols - 3 a 1

Colômbia e Equador se enfrentaram na Arena Pantanal, na noite deste domingo (13), na primeira rodada do Grupo A da Copa América e os colombianos levaram a melhor por 1 a 0. Edwin Cardona, meia do Boca Juniors, marcou o gol da vitória aos 40 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, a Colômbia assume a vice-liderança da chave, atrás do Brasil, que leva a melhor...