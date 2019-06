Esporte Colômbia marca no fim, bate Catar e confirma vaga nas quartas da Copa América Na próxima rodada, no domingo, Colômbia encara Paraguai, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Catar terá pela frente a Argentina, na Arena Grêmio, em Porto Alegre

A Colômbia precisou lutar muito para derrotar o Catar, por 1 a 0, nesta quarta-feira à noite, no estádio do Morumbi, em São Paulo, pela segunda rodada do Grupo B da Copa América. Com o resultado, o time sul-americano chega aos seis pontos e garante classificação para as quartas de final. O time convidado da organização segue com apenas um. Na próxima rodada, no ...