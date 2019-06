Esporte Colômbia derrota o Panamá em amistoso preparatório para a Copa América A Colômbia está no Grupo B da Copa América, junto com Argentina, Catar e Paraguai. A estreia dos colombianos é dia 15 de junho, diante dos argentinos, em Salvador

Em ritmo de treino, a Colômbia derrotou, nesta segunda-feira, o Panamá, por 3 a 0, em amistoso preparatório para a disputa da Copa América, no Estádio El Campín, em Bogotá. Os três gols foram marcados no primeiro tempo. A Colômbia começou o jogo dando a impressão de que poderia obter uma goleada histórica. Logo no primeiro ataque, Tesillo foi derrubado na entrada ...